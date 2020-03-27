Анхель Корреа обрил голову. Так он поддержал больную раком маму

Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа сменил прическу. Он побрил голову налысо. Таким образом он выразил поддержку своей матери Марселе, которая болеет раком. Ее голова сейчас без волос из-за химиотерапии.

«Для вашего врага нет перемирия на поле битвы, он может навредить вашему телу, но ваша душа неприкосновенна, хотя они разрывают вашу плоть, ваша вера нерушима. Ты наш воин, мы любим тебя, мам», — написал Корреа в Instagram.