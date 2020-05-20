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Андрес Иньеста: «Удивляет, что Месси не удалось стать чемпионом мира»

20 мая 2020, 23:49
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Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением об игре форварда Лионеля Месси.

— Удивляет, что Месси не удалось стать чемпионом мира, — приводит слова Иньесты Ole. — В финале чемпионата мира-2014 со сборной Германии все решили мелочи. Если бы они сыграли еще раз, все могло бы быть по-другому.

Думаю, «Барселона» с Месси должна была выигрывать Лигу чемпионов чаще, чем четыре раза. Но таков футбол, соперники тоже очень хороши. Важно наслаждаться тем, что имеешь.

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