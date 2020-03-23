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Александр Глеб: «Возможно, Месси и Роналду могут приехать в Белоруссию, чтобы продолжить сезон»

23 марта 2020, 06:30
Александр Глеб. Фото Reuters
Александр Глеб. Фото Reuters
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Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб — о чемпионате Белорусии. Он один из немногих не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

— Сейчас весь мир следит за белорусской лигой, — цитирует Глеба The Sun. — Все должны пойти к своему телевизору и посмотреть нас. Когда в НХЛ был локаут, многие хоккеисты отправились играть в Россию. Возможно, Лионель Месси и Криштиану Роналду могут приехать в чемпионат Белоруссии, чтобы продолжить сезон. Кто знает?

Это единственное место в Европе, где можно играть в футбол. По крайней мере, тогда народ будет счастлив.

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