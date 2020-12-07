«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Алавесом»

«Реал Сосьедад» в матче 12-го тура чемпионата Испании на выезде сыграл вничью с «Алавесом» со счетом 0:0.

На 61-й минуте встречи хозяева остались вдесятером после удаления Родриго Баттальи.

После этого матча «Реал Сосьедад» с 25 очками расположился на втором месте в турнирной таблице, «Алавес» с 14 очками — на 11-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

12-й тур

«Алавес» — «Реал Сосьедад» — 0:0

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро, Дуарте, Томас Пина, Батталья, Хоселу, Лукас (Агиррегабирия, 72), Риоха (Мендес, 88), Хота.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель (Сальдуа, 75), Саньян, Айен Муньос, Сильва, Порту (Субименди, 83), Мерино, Субельдия (Барренечеа, 83), Гевара, Исак (Виллиан Жозе, 75), Меркеланс (Баутиста, 75).

Предупреждение: Лежен, 42.

Удаление: Батталья, 61.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

6 декабря. Витория. Стадион «Мендисорроса».