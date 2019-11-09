«Алавес» разгромил «Вальядолид»
В матче 13-го тура чемпионата Испании «Алавес» принимал «Вальядолид». Хозяева одержали крупную победу со счетом 3:0.
«Алавес» набрал 15 очков и отдалился от зоны вылета.
Чемпионат Испании. Лига 1
13-й тур
«Алавес» — «Вальядолид» — 3:0 (2:0)
Голы: Хоселу, 26 (1:0). Томас Пина, 32 (2:0). Лукас, 75 — с пенальти (3:0).
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина (Бурги, 86), Гарсия, Хоселу (Понс, 77), Лукас, Алейш Видаль, Риоха (Берк, 61).
«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Барба, Мойяно (Порро, 65), Салису, Мичел, Алькарас, Оскар Плано, Энес Унал, Гвардьола (Ануар, 46), Вилья (Рамирес, 46).
Предупреждения: Лагуардия, 6. Барба, 31. Гарсия, 33. Риоха, 59. Алькарас, 74. Порро, 84.
Судья: Мелеро Лопес (Испания).
9 ноября. Витория. Стадион «Мендисорроса».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/