«Алавес» обыграл «Леванте»
18 августа 2019, 20:10
«Алавес» обыграл «Леванте» (1:0) в матче первого тура чемпионата Испании. Единственный гол на 54-й минуте встречи забил Хоселу.
Чемпионат Испании. Лига 1
1-й тур
«Алавес» — «Леванте» — 1:0 (0:0)
Гол: Хоселу, 54.
«Алавес»: Пачеко, Эли, Дуарте, Марипан, Агиррегабирия, Томас Пина, Вакасо, Гарсия (Понс, 67), Алейш Видаль, Хоселу (Лукас, 86), Риоха (Родригес, 83).
«Леванте»: Фернандес, Везу, Тоньо, Постиго, Мирамон, Кампанья, Вукчевич (Рочина, 67), Барди, Мелеро (Моралес, 67), Майораль, Леон (Рохер, 78).
Предупреждения: Хоселу, 37. Мелеро, 45. Гарсия, 65.
Судья: Сото Градо (Испания).
18 августа. Витория. Стадион «Мендисорроса».