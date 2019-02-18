"Алавес" не смог обыграть "Бетис"

"Бетис" и "Алавес" сыграли вничью в матче 24-го тура чемпионата Испании - 1:1. В составе севильской команды гол забил полузащитник Джовани Ло Сельсо, за гостей - защитник Гильером Марипан.

Чемпионат Испании

Лига 1

24-й тур

"Бетис" - "Алавес" - 1:1 (1:1)

Голы: Ло Сельсо, 15 (1:0). Марипан, 28 (1:1).

"Бетис": Пау Лопес, Барраган (Хоакин, 68), Бартра, Феддаль, Манди, Гуардадо, Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо, Хесе (Леон, 64), Лайнес (Лорен Морон, 75).

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте (Марин, 59), Марипан, Томас Пина, Брашанац, Вакасо (Гарсия, 59), Инуи (Ролан, 83), Кальери, Хони.

Предупреждения: Дуарте, 9. Гуардадо, 12. Каналес, 44. Лайнес, 73. Манди, 83.

Судья: Матеу Лаос.

17 февраля. Севилья. Стадион "Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)".