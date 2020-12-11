Алаба близок к переходу в «Реал»
Защитник «Баварии» и сборной Австрии Давид Алаба может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Marca.
По данным источника, футболист с 1 декабря может вести переговоры с другими клубами. Алаба несколько раз отклонил предложение «Баварии» о продлении контракта, так как намерен покинуть команду. Отмечается, что 28-летний австриец хочет выступать в чемпионате Испании. Игроком активно интересуется мадридский «Реал».
Алаба играет в «Баварии» с лета 2008 года. Большую часть своей карьеры футболист провел в мюнхенском клубе. В сезоне-2020/21 защитник провел 9 матчей, забив 1 гол. Его контракт с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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