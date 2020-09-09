Агент Коутинью подтвердил, что бразилец останется в «Барселоне»

Агент нападающего «Барселоны» Филиппе Коутинью подтвердил, что футболист останется в каталонском клубе, так как на него рассчитывает новый главный тренер Роналд Куман.

— Коутинью планировал вернуться в «Барселону» 7 сентября, но на самом деле это произошло еще раньше, потому что не хотел терять импульс и физическую форму, — приводит слова Киа Джурабчиана talkSports. — Все признаки указывают на то, что «Барселона» кардинально изменится. Коутинью, Дембеле и Гризманн станут частью команды в этом сезоне.

Напомним, что в прошлом сезоне Коутинью выступал за «Баварию», которая заплатила за аренду 28-летнего игрока 8,5 миллиона евро. У мюнхенцев была возможность выкупить бразильца за 120 миллионов евро, но немцы отказались.

Во всех турнирах Коутинью сыграл 38 матчей за «Баварию» и забил 11 мячей, 2 из которых — в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Барселоны» (8:2).

Контракт полузащитника с каталонцами истекает 30 июня 2023 года.