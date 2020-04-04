Агент Хакими опроверг продление контракта с «Реалом»

Агент защитника дортмундской «Боруссии» Ашрафа Хакими Алехандро Камано опроверг информацию о том, что его клиент продлил контракт с «Реалом» до 2023 года. Об этом ранее сообщило испанское издание Marca. Футболист играет за «Боруссию» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

— Продление контракта с «Реалом»? Для этого нет никаких оснований, — цитирует агента Spox. — Договор с «Реалом» по-прежнему остается таким, о котором мы договорились в 2017 году. Он будет длиться до 2022 года. После того, как эта тяжелая ситуация (с коронавирусом — Прим. «СЭ») закончится, мы сядем за стол переговоров с «Реалом» и «Боруссией».

21-летний марокканец в текущем сезоне провел 37 матчей за «Боруссию» и забил семь мячей при десяти голевых передачах.