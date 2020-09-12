«Это неправда». Агент Черышева опроверг информацию о том, что «Валенсия» хочет расстаться с россиянином

Хинес Карвахаль, агент полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, в беседе с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что испанский клуб попросил его найти новую команду. По данным Cadena SER, представители «летучих мышей» уже обратились к Карвахалю и уведомили его о необходимости найти хавбеку сборной России новый клуб до 5 октября.

— «Валенсия» хочет расстаться с Денисом? Это неправда, — заявил Карвахаль. (Сергей Федоров)

По информации испанских СМИ, «Валенсия» планирует расстаться с Черышевым стало из-за возвращения в команду прогрессировавшего Алекса Бланко. Хави Грасия намерен сделать ставку на 21-летнего воспитанника «Валенсии» на левом фланге.

Черышев защищает цвета «Валенсии» с 2018 года (также он выступал за команду в сезоне-2015/16). В сезоне-2019/20 29-летний хавбек провел 31 матч и забил 3 мяча во всех турнирах.