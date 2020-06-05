Агент Дембеле опроверг информацию о возможном уходе форварда из «Барселоны»

Агент нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, Мусса Сиссоко заявил, что игрок не уйдет из команды этим летом, несмотря на интерес «Ливерпуля» и «Ювентуса».

— Не думаю, что Усман уйдет из «Барселоны» в летнее трансферное окно, — приводит Sky Sports со ссылкой на L'Equipe слова Сиссоко.

На счету Дембеле 1 гол в 9 матчах за «Барселону» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 56 миллионов евро.