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Агент Дембеле опроверг информацию о возможном уходе форварда из «Барселоны»

5 июня 2020, 15:19

Агент нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, Мусса Сиссоко заявил, что игрок не уйдет из команды этим летом, несмотря на интерес «Ливерпуля» и «Ювентуса».

— Не думаю, что Усман уйдет из «Барселоны» в летнее трансферное окно, — приводит Sky Sports со ссылкой на L'Equipe слова Сиссоко.

На счету Дембеле 1 гол в 9 матчах за «Барселону» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 56 миллионов евро.

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