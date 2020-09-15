Агент Бэйла подтвердил факт переговоров с «Тоттенхэмом»

Агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт подтвердил, что валлиец может вернуться в «Тоттенхэм».

— Гарет все еще любит «Тоттенхэм», — приводит слова агента BBC. — Мы ведем переговоры. В этом клубе он хотел бы продолжить карьеру.

В «Реале» хотят поскорее продать высокооплачиваемого игрока. Валлиец зарабатывает в Мадриде 660 тысяч евро в неделю.

«Реал» купил полузащитника у «Тоттенхэма» летом 2013-го за 101 млн евро.

В последний раз Бэйл выходил на поле 24 июня в матче 31-го тура примеры против «Малаги» (2:0). В минувшем сезоне он сыграл 16 матчей в чемпионате Испании, забил два мяча и отдал две результативные передачи.