Агент Бэйла: «Гарет говорит по-испански. Эксперты, утверждающие обратное, выставляют себя идиотами»

Агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла, Джонатан Барнетт заявил, что информация о том, что валлиец не говорит по-испански — выдумка.

— Со стороны «Реала» никогда не было ничего по отношению к Бэйлу, Зидан никогда не говорил ничего плохого о Гарете, но пресса продолжает выдумывать, — приводит talkSPORT слова Барнетта. — Так называемые эксперты приходят на телевидение и время от времени говорят что-то вроде: «Самая главная проблема Бэйла в том, что он не знает испанский, это же позор». Эти люди никогда не виделись с Гаретом, никогда ни у кого не спрашивали, так что я не знаю, откуда у них такие выводы. Гарет Бэйл говорит по-испански, так что я даже не хочу слушать этих так называемых экспертов, которые приходят на телевидение и выставляют себя полными идиотами, неся чушь.

Ранее агент Бэйла заявил о том, что футболист не планирует возвращаться в чемпионат Англии.

В сезоне-2019/20 Бэйл провел за «Реал» 18 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.