Агент Бензема сообщил о продлении контракта с «Реалом»

Агент нападающего «Реала» Карима Бензема Карим Джазири сообщил, что француз продлил контракт с клубом. Соглашение рассчитано до 2022 года.

— Карим недавно продлил свой контракт до 2022 года, это официально, — цитирует агента AS. — Они с «Реалом» идеально подходят друг другу. Все эти годы были хорошими для Бензема. При этом он всегда говорил, что его командой сердца остается «Лион».

Бензема перешел в «Реал» в 2009 году из «Лиона». В общей сложности он провел за мадридский клуб 498 матчей и забил 240 голов. Нападающий дважды выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.