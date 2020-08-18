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Абидаль вслед за Сетьеном уволен из «Барселоны»

18 августа 2020, 17:33
Эрик Абидаль (справа), Кике Сетьен (в центре) и президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу (слева). Фото AFP
Эрик Абидаль (справа), Кике Сетьен (в центре) и президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу (слева). Фото AFP

Эрик Абидаль покидает пост спортивного директора «Барселоны», сообщает официальный сайт клуба. Бывший защитник каталонцев занимал свой пост с 2018 года. В этом году сообщалось, что у Абидаля конфликт с капитаном команды Лионелем Месси. Аргентинец был недоволен рядом покупок клуба и отставкой главного тренера Эрнесто Вальверде.

Накануне в отставку был отправлен Кике Сетьен. Специалист руководил «Барсой» с начала года.

«Барселона» в прошедшем сезоне уступила чемпионский титул «Реалу», а в Лиге чемпионов вылетела в четвертьфинале, крупно проиграв «Баварии» — 2:8.

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