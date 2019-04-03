4:4! "Барселона" и "Вильярреал" провели сумасшедший матч

"Вильярреал" на своем поле сыграл вничью с "Барселоной" в матче 30-го тура чемпионата Испании (4:4). Вингеры Филиппе Коутинью и Малком забили быстрые мячи и к 16-й минуте каталонцы вели в счете 2:0. В первом тайме хозяева отыграли один мяч, а сразу после перерыва форвард Карл Токо-Экамби сравнял счет. Затем Карлос Бакка и Иборра увеличили преимущество хозяев. На 86-й минуте "Вильярреал" остался в меньшинстве и гости забили дважды – Лионель Месси и Луис Суарес отметились голами.

"Барселона" лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 8 очков, а "Вильярреал" идет на 17-м месте.

Чемпионат Испании

30-й тур

"Вильярреал" – "Барселона" – 4:4 (1:2)

Голы: Коутинью, 12 (0:1). Малком, 16 (0:2). Чиквуэзе, 23 (1:2). Токо-Экамби, 50 (2:2). Иборра, 62 (3:2). Бакка, 80 (4:2). Месси, 90 (4:3). Суарес, 90+3 (4:4).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Альваро Гонсалес, Виктор Руис, Фунес Мори, Марио Гаспар, Касорла, Морланес (Касерес, 63), Иборра, Чиквуэзе (Бонера, 87), Педраса, Токо-Экамби (Бакка, 74).

"Барселона": тер Штеген, Сержи Роберто, Юмтити, Лангле, Жорди Альба, Видаль, Бускетс (Ракитич, 73), Артур (Аленья, 73), Малком, Суарес, Коутинью (Месси, 61).

Предупреждения: Альваро Гонсалес, 36. Бускетс, 39. Лангле, 42. Фунес Мори, 45+2. Видаль, 77. Аленья, 83. Месси, 84. Сержи Роберто, 85. Суарес, 90+1. Касерес, 90+1.

Удаление: Альваро Гонсалес, 86.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

2 апреля. Вильярреал. Стадион "Керамика".