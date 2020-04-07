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23 года назад Рауль провел сотый матч за «Реал», установив рекорд клуба

7 апреля 2020, 17:31
Рауль Гонсалес.
Рауль Гонсалес.
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Сегодня исполнилось ровно 23 года с момента сотого матча Рауля в составе «Реала» в чемпионате Испании. Юбилейную игру испанский форвард провел 7 апреля 1997 года в возрасте 22 лет.

Рауль стал самым молодым футболистом «Реала», отыгравшим 100 матчей в ла лиге. Впоследствии он установит аналогичные рекорды на отметках в 200, 300, 400 и 500 игр.

В составе «Реала» Рауль выступал с 1994 по 2010 год, а завершил карьеру в США в 2015-м. Прошедшим летом он возглавил дубль «Реала» «Кастилью».

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