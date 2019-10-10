16-летний хавбек «Барселоны» получил испанское гражданство

16-летний полузащитник «Барселоны» Ансу Фати, который является уроженцем Гвинеи-Бисау, получил испанское гражданство, утверждает спортивный журналист Альфредо Мартинес в своем Twitter.

В основе «Барселоны» Фати дебютировал в этом сезоне. На данный момент на его счету 6 игр, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

— FIFA информирует Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) о том, что на сегодняшний день Ансу Фати получает испанское гражданство, — написал Мартинес.