12 лет лучшему голу "Барселоны" в истории. Кто бы мог его забить?

18 апреля 2007 года нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси забил гол в ворота "Хетафе" (5:2) в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Ранее болельщики каталонцев признали этот мяч лучшим в истории клуба.

19-летний аргентинец тогда обыграл четырех полевых игроков и пробил вратаря соперников. Примечательно, что "Барселона" выиграла эту игру со счетом 5:2, но в финал Кубка не попала. "Хетафе" в ответной встрече обыграло "сине-гранатовых" – 4:0.

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Болельщики "Барселоны" выбрали лучший гол в истории клуба. Легендарный проход Месси