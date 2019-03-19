Зобнин покинул расположение сборной. У него перелом кисти

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин покинул расположение сборной России и не примет участия в матчах против команд Бельгии и Казахстана, сообщает официальный Твиттер сборной.

Отмечается, что во время матча 20-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:1) Зобнин получил травму кисти. Во время выполнения дообследования, выполненного в сборной, у него был диагностирован перелом третьей пястной кости правой кисти.

"Проведенные тесты показали невозможность интенсивной физической контактной борьбы в ближайшее время. В связи с этим футболист остается в Москве, где в ближайшее время будет выполнено оперативное лечение", - говорится в сообщении.

На этой неделе сборной России предстоят две гостевых игры отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией (21 марта, Брюссель) и Казахстаном (24 марта, Астана).