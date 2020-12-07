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Самедов: «Хорватия уже не та, что два-три года назад»

7 декабря 2020, 21:06
Александр Самедов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Самедов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Экс-футболист сборной России Александр Самедов в беседе с «СЭ» прокомментировал итоги жеребьевки европейского отбора ЧМ-2022. Россия попала в группу H вместе с Хорватией, Словенией, Словакией, Кипром и Мальтой.

— У хорватов сейчас смена поколений, — сказал Самедов. — Честно стоит признать, из всех топов Хорватия — это уже не та сборная, которая была два-три года назад. Лидеры уже возрастные. Луке Модричу уже 35 лет. Словакия — тоже отлично. Все страны нам под силу. Хорошая группа. (Екатерина Звенигородская)

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