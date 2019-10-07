Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Зелимхан Бакаев: «В «Спартаке» есть проблемы, но сейчас об этом не думаю»

13:47
Теги:

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев сказал, что не думает о тренерском вопросе в команде. Он находится в расположении сборной России, которая готовится к матчам отборочного турнира Евро-2020 с командами Шотландии и Кипра.

— Есть информация, что «Спартак» завершил переговоры с Тедеско.

— Сейчас я в сборной и сосредоточен только на ней, на матче с Шотландией. О «Спартаке» пока не думаю. Понятно, что есть проблемы. Но сейчас об этом не думаю, впереди важный, исторический матч с Шотландией (Дмитрий Гирин)

Опрос

проголосовало: 47947
Все опросы
Кто должен тренировать «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра
Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: он — следующий тренер




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир