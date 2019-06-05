Зелимхан Бакаев: "В матче с Сан-Марино будем грызть землю"

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев рассказал, какие впечатления увезет с собой из сборной, а также отметил, что команда серьезно готовится к предстоящим отборочным матчам.

– Какое самое большое впечатление, которое увезете из сборной?

– Наверное, организация. Все на высоком уровне. А так ничего сверхъестественного.

– Какие у вас остались впечатления от финала Лиги чемпионов?

– Игра была достаточно скучная. Ожидали намного большего, но что есть, то есть. Полуфиналы, можно сказать, заменили финал.

– За кого болели?

– За "Реал".

– А в финале Лиги чемпионов?

– Ни за кого. А вообще в Лиге чемпионов болел за "Реал".

– Настраиваетесь на то, чтобы выйти в матчах с Сан-Марино и Кипром или понимаете, что это больше знакомство со сборной?

– Я хочу выйти на поле. Приехал сюда не для знакомства, а чтобы играть. Выпустят, значит выпустят. Нет – будут еще больше работать.

– Первый соперник – Сан-Марино, футбольный карлик. Это может как-то расслаблять игроков?

– Я думаю, нет. Мы очень серьезно готовимся, в том числе психологически. Мы выйдем на поле и приложим максимальные усилия, чтобы выиграть, и как можно крупнее.

– Будете грызть землю?

– Будем землю грызть. Нас так настроили. (Елена Григорьевская)​

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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