Зачем Слуцкий пригласил Березуцких в "Витесс"? Отвечает Алексей

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий рассказал, зачем главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий пригласил их с Василием в тренерский штаб.

– Спросил ли я Слуцкого, зачем мы ему в качестве тренеров? Да. Мы же с Леонидом Викторовичем великолепно общаемся , поэтому он четко, ясно и понятно отвечает на этот вопрос: он знает, мы знаем, что это другая работа, – сказал Березуцкий в интервью Илье Казакову для YouTube-канала "Foot'больные люди". – Слуцкий верит, что у нас может получиться стать хорошими тренерами и по его мнению, шансы на это достаточно большие. Он нам помогает, а мы задаем ему огромное количество глупых вопрос, особенно по началу – сейчас уже чуть меньше. Какие-то, казалось, простые вещи, которые мы не знаем и не понимаем. Слуцкий нам объясняет, что так, а что не так.

Не факт, что мы станем тренерами, но, может, у нас получится. Поэтому он решил с нами помучиться.

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