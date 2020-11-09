Заболотному было очень приятно получить вызов в сборную России

Форвард сборной России Антон Заболотный рассказал, как он отреагировал на вызов в команду.

«Настроение у меня отличное, очень скучал по сборной, — цитирует игрока официальный сайт РФС. — Не вызывался сюда длительный период и сейчас очень счастлив, что нахожусь в Новогорске. Вначале получил информацию, что главный тренер сборной сообщил, что я вызван.

Но официального списка еще не было, поэтому не понимал, верить или нет. На следующий день список был обнародован, и я понял, что вызываюсь в сборную. Не скрою, было очень приятно.

Последние месяц-два сложились для меня удачно. В карьере футболиста бывают и черные полосы, и белые. У меня сейчас хороший период, я счастлив, что так происходит. Стараюсь не просто играть в футбол, но и получать удовольствие».

12 ноября сборная России проведет товарищеский матч командой Молдавии. Затем россияне сыграют в Лиге наций со сборными Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).