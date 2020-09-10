Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал, будет ли отличаться состав национальной команды на чемпионате мира-2022 и Евро-2020.

— Будь я более молодым тренером, то наговорил бы сейчас кучу интересных вещей, о которых потом жалел бы (улыбается). У нас впереди следующий этап — октябрь. К нему и станем готовиться. Сейчас все сборные оказались в равных условиях. 9 месяцев не играли. Нам впервые предстоят три матча подряд в одно осеннее международное окно.

ЧЕ и ЧМ друг за другом... Опять впервые. Я бы сейчас не заглядывал так далеко. Давайте двигаться постепенно. Вы же видите, что случаются непредвиденные обстоятельства — травмы Черышева, Головина...

— На следующем сборе, как вы заметили, предстоят три матча. Первый из них гостевой товарищеский...

— Контрольный.

— Согласны. Так вот — нет соблазна на первую игру отправить не основной состав?

— Нет, такого соблазна точно нет. Жалею, что у нас только три замены в Лиге наций. Однако в контрольной встрече можно менять шесть человек. Мы все взвесим, все грамотно оценим. За сборную должны выступать те, кто может добиваться результата. Шведы — очень хорошая команда.

— То есть в Швецию железобетонно поедет основа?

— Железобетонно в квадрате. (Вячеслав Короткин, Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Черчесовым читайте здесь