Юношеская сборная России попала в одну группу отбора Евро-2022 с Данией, Шотландией и Латвией

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го отборочного раунда чемпионата Европы-2022 (игроки не старше 19 лет) среди юношеских сборных, сообщает официальный сайт РФС. Ранее исполком УЕФА принял решение об изменении формата проведения чемпионата Европы, который с сезона-2020/22 будет напоминать формат Лиги наций УЕФА.

Новый формат предусматривает три лиги и четыре раунда квалификации, в рамках которой каждый ее участник примет участие как минимум в двух мини-турнирах. Юношеская сборная России (игроки 2003 года рождения), на первом этапе выступающая в лиге В, в рамках первого раунда отбора попала в группу 2, получив в соперники Данию, Шотландию и Латвию.

Мини-турниры первого раунда пройдут 7 октября — 17 ноября 2020 года.

Лига А

Группа 1. Ирландия, Голландия, Турция, Хорватия.

Группа 2. Украина Германия, Швеция, Бельгия.

Группа 3. Португалия, Чехия, Греция, Польша.

Группа 4. Италия, Англия, Сербия, Австрия.

Группа 5. Испания, Франция, Норвегия, Словакия.

Лига B

Группа 1. Болгария, Грузия, Босния и Герцеговина, Уэльс.

Группа 2. Дания (хозяйка мини-турнира), Шотландия, Россия, Латвия.

Группа 3. Венгрия, Румыния, Кипр, Исландия.

Группа 4. Израиль, Словения, Финляндия, Швейцария.

Матчи первого раунда ЧЕ-2022 U-19 с участием сборной России состоятся 7-13 октября 2020 года в Дании.

Группа С

Группа 1. Косово, Армения, Люксембург, Эстония.

Группа 2. Белоруссия, Северная Ирландия, Гибралтар, Сан-Марино.

Группа 3. Азербайджан, Черногория, Фарерские острова Андорра.

Группа 4. Мальта, Албания, Молдавия.

Группа 5. Северная Македония, Казахстан, Литва.