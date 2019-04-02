Вячеслав Караваев: "Естественно, я подумаю над предложением из России"

Защитник сборной России Вячеслав Караваев рассказал, что рассмотрит вариант с переходом в клуб из России, если ему поступит такое предложение. Он также добавил, что никогда не говорил, что не поедет в российские команды.

– Если этим летом поступит предложение из России, рассмотрите его?

– Скажем так, естественно, я подумаю, – приводит пресс-служба РФС слова Караваева. – Если это будет топ-клуб, то, наверняка, он будет сильнее, чем "Витесс", а значит переход – шаг вперед. Это было бы вполне нормально для карьерной лестницы. Никогда не говорил, что не поеду в Россию, поэтому обязательно рассмотрю вариант.

– Немного про "Витесс". С кем вы больше общаетесь: с соотечественниками Леонидом Слуцким и братьями Березуцкими или игроками?

– Больше общаюсь с игроками, все-таки Слуцкий и Березуцкие уже тренеры. Иногда бывает, когда до тренировки или после нее перебрасываемся парой фраз.

– В команде не шутят, что вы по блату попали в команду?

– Бывает, Василий и Алексей Березуцкие чаще всех. Все знают, что они очень любят пошутить. У нас в "Витессе" вообще много кто постоянно шутит и прикалывается, так как там к этому намного проще относятся. Да и сам Леонид Викторович тоже не стоит в стороне. Он к юмору очень хорошо относится, в свое время приходил на КВН и даже выступал на сцене.