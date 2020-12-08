«Вы по-русски плохо понимаете?» Черчесов вступил в перепалку с шоуменом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов предъявил претензии ведущему канала ТНТ Дмитрию Позову. Это произошло после жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, когда с тренером связались по видеосвязи.

Главное замечание Черчесова заключалось в том, что он ни перед кем не оправдывается за поражение от сборной Сербии (0:5) в Лиге наций, а всего лишь отвечает на вопросы журналистов.

Добавим, что эфир был организован РФС, а ведущим был Денис Казанский, который недавно был одним из участников другого интервью с Черчесовым на «Матч ТВ». Тогда между Казанским и Черчесовым также произошел конфликт.

— Как твоя фамилия? Я тебя, во-первых, приветствую. У меня складывается впечатление, что вы по-русски плохо понимаете, — отметил Черчесов во время эфира. — Кто оправдывается?! Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается. Мы не оправдываемся, а говорим: если это с нами случится, то надо, чтобы у нас был план A, B, C, D. А вы, пожалуйста, слушайте. Рядом с тобой сидят два Димы (Сычев и Баринов. — Прим. «СЭ»). С одним я играл, а другого тренирую. И они тебе точно скажут, оправдывается Черчесов когда-то или нет. Хорошего вам вечера. Если вам рупор дают, то вы, пожалуйста, оценки не выставляйте, молодой человек.