Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Все игроки сборной России занимаются в общей группе. Приезд Миранчука и Черышева ожидается вечером

12:17
Денис Черышев. Фото "СЭ"
Денис Черышев. Фото "СЭ"
Теги:

Сборная России провела тренировку на базе в Новогорске, сообщает Twitter команды.

В занятиях принимают участие 25 игроков, все занимаются в общей группе. Приезд полузащитников Алексея Миранчука и Дениса Черышева ожидается поздно вечером.

Сборная России в ноябре проведет товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также игры Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир