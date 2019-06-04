"Вратарь-гоняла". Сборная России – о новом амплуа Дзюбы

Официальный Твиттер сборной России отреагировал на действия форварда Артемы Дзюбы, который надел вратарские перчатки на тренировке национальной команды.
– Вратарь-гоняла, – написано в Твиттере сборной России.
В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45).
Вратарь-гоняла 😁 pic.twitter.com/tb1xA6Aeib— Сборная России (@TeamRussia) 4 июня 2019 г.
"В сборную России вратарь подъехал". Дзюба вновь стал голкипером
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Загрузка...