18:28 22 июня | Футбол — Сборная России

Врачи сборной России награждены медалями ордена "За заслуги перед Отечеством"

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Врачи сборной России по футболу награждены медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Награды по линии ФМБА получили Эдуард Безуглов, Эдуард Цгоев и Михаил Бутовский за работу медицинского штаба на чемпионате мира-2018.

Сборная России на ЧМ-2018 дошла до 1/4 финала.

 

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