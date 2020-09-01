Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Врач сборной России сообщил о сроках возвращения травмированных

1 сентября 2020, 16:29
Теги:

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о сроках восстановления травмированных кандидатов в национальную команду и поделился требованиями венгерской стороны перед выездным матчем.

«Только вчера получили результаты МРТ по Александру Головину. Думаю, с такой мышечной травмой он пропустит где-то четыре недели. У Алексея Миранчука повреждение менее серьезное, две-три недели — и он выйдет на поле в составе «Аталанты», — сказал Безуглов в интерью YouTube-каналу сборной России.

«Что касается Евгения Луценко, то у него также повреждение задней поверхности бедра, сроки где-то такие же. Дмитрий Баринов пропустит где-то полгода, на такую цифру надо ориентироваться. На днях ему сделали операцию в Италии, все прошло успешно.

Что касается первого матча с Венгрией, то принимающая сторона уже выслала медицинские требования. Это два теста за пять дней до въезда в страну. Мы эти требования будем соблюдать, никаких проблем быть не должно", — подытожил Безуглов.

Сборная России готовится к матчам Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).

Дополнительная информация:

https://youtu.be/y6gworYR9wI

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 9165
Все опросы
Соболев в сборной России: вы поддерживаете?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир