Врач сборной России дал советы по поддержанию формы на карантине

Врач сборной России Эдуард Безуглов дал советы тем, кто вынужден находиться в самоизоляции на фоне эпидемии коронавируса.

— Надо сидеть дома, избегать людных мест. Дезинфекция, понятно, — сказал Безуглов в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24». — Но если вы придете на стадион, даже если вас обольют дезинфицирующим раствором, это не поможет. Так что на стадион лучше не ходить.

3-4 раза в неделю можно делать аэробные нагрузки, 2-3 силовые тренировки по 10-15 минут. Это просто для укрепления иммунитета. Для многих это станет поводом начать тренироваться.

Плюс я бы рекомендовал побольше спать. Сон — лучший восстановитель. И принимать побольше витамин D. Он отвечает за многое, в том числе иммунитет.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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