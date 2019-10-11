Василия Березуцкого наградили за 101 матч в составе сборной России

Одного из тренеров «Витесса», а в прошлом защитника сборной России и ЦСКА Василия Березуцкого перед матчем Россиия — Шотландия наградили специальной медалью и памятным подарком УЕФА за 101 матч в составе национальной команды, cообщается на официальном сайте РФС.

Он дебютировал в составе сборной России 7 июня 2003 года в матче против Швейцарии и выступал за нее до октября 2016 года. Всего за национальную команду Василий Березуцкий провел 101 игру и забил 5 мячей.

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