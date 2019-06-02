Вальс Беляева и воинское приветствие Дзюбы. Фотосессия сборной России

Официальный Твиттер сборной России опубликовал видео с фотосессии игроков и тренерского штаба национальной команды. Мероприятие прошло вчера, 1 июня.

Футболистов фотографировали, а также записывали видеоролики, которые будут показывать на стадионе, когда футболисты забьют гол. Нападающий Артем Дзюба выбрал свое любимое празднование с воинским приветствием. Защитник Максим Беляев исполнил вальс.

Подопечные Черчесова готовятся к матчам отборочного турнира к Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

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