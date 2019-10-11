В воскресенье Черчесов сравняется с Хиддинком
Против Шотландии (4:0) Станислав Черчесов провел 38-й матч в должности главного тренера сборной России и вплотную приблизился к Гусу Хиддинку, занимающему второе место по числу встреч. На счету рекордсмена Олега Романцева 60 игр, проведенных за два прихода в команду.
Также Черчесов одержал 16-ю победу и подобрался к Фабио Капелло, который выиграл со сборной России 17 матчей. Успешнее с командой работали только Гус Хиддинк (22 победы) и Олег Романцев (36). Наконец, 56-летний специалист вышел на показатель 50% процентов набранных очков, оставив в группе самых неудачливых тренеров в истории команды (менее половины набранных очков) Александра Бородюка (16,67%) и Анатолия Бышовца. (Кирилл Бурдаков)
Все тренеры сборной России
|
Тренер
|
Годы
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
% очков
|
Олег Романцев
|
1994-1996, 1999-2002
|
60
|
36
|
14
|
10
|
120-50
|
122
|
67,78
|
Гус Хиддинк
|
2006-2010
|
39
|
22
|
7
|
10
|
66-39
|
73
|
62,39
|
Станислав Черчесов
|
2016-н.в.
|
38
|
16
|
9
|
13
|
68-48
|
57
|
50,00
|
Фабио Капелло
|
2012-2015
|
33
|
17
|
11
|
5
|
56-22
|
62
|
62,63
|
Дик Адвокат
|
2010-2012
|
24
|
12
|
8
|
4
|
32-13
|
44
|
61,11
|
Павел Садырин
|
1992-1994
|
23
|
12
|
6
|
5
|
40-23
|
42
|
60,87
|
Борис Игнатьев
|
1996-1998
|
20
|
8
|
8
|
4
|
30-17
|
32
|
53,33
|
Георгий Ярцев
|
2003-2005
|
19
|
8
|
6
|
5
|
32-27
|
30
|
52,63
|
Леонид Слуцкий
|
2015-2016
|
13
|
6
|
2
|
5
|
23-17
|
20
|
51,28
|
Валерий Газзаев
|
2002-2003
|
9
|
4
|
2
|
3
|
18-14
|
14
|
51,85
|
Юрий Семин
|
2005
|
7
|
3
|
4
|
0
|
12-4
|
13
|
61,90
|
Анатолий Бышовец
|
1998
|
6
|
0
|
0
|
6
|
5-14
|
0
|
0,00
|
Александр Бородюк
|
2006
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0-1
|
1
|
16,67