В воскресенье Черчесов сравняется с Хиддинком

Против Шотландии (4:0) Станислав Черчесов провел 38-й матч в должности главного тренера сборной России и вплотную приблизился к Гусу Хиддинку, занимающему второе место по числу встреч. На счету рекордсмена Олега Романцева 60 игр, проведенных за два прихода в команду.

Также Черчесов одержал 16-ю победу и подобрался к Фабио Капелло, который выиграл со сборной России 17 матчей. Успешнее с командой работали только Гус Хиддинк (22 победы) и Олег Романцев (36). Наконец, 56-летний специалист вышел на показатель 50% процентов набранных очков, оставив в группе самых неудачливых тренеров в истории команды (менее половины набранных очков) Александра Бородюка (16,67%) и Анатолия Бышовца. (Кирилл Бурдаков)

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