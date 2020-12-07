В Словакии считают Россию более сильной сборной

Экс-нападающий сборной Словакии Мартин Якубко в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги жеребьевки квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года. Сборная России попала в группу Н с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

— Рад такой жеребьевке, — заявил «СЭ» Якубко. — Планирую сходить на оба матча, обязательно слетать в Россию. Думаю, сейчас ваша сборная посильнее нашей команды. Но у Словакии сменился тренер, еще есть время поработать и прибавить.

Конечно, Хорватия — главный фаворит нашей группы. Да, у неё смена поколений, но у них достаточно квалифицированных футболистов, чтобы удержать команду на высоком уровне.

(Севастиан Терлецкий)