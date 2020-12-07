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В Словакии считают Россию более сильной сборной

7 декабря 2020, 21:01
Магомед Оздоев и Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Магомед Оздоев и Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-нападающий сборной Словакии Мартин Якубко в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги жеребьевки квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года. Сборная России попала в группу Н с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

— Рад такой жеребьевке, — заявил «СЭ» Якубко. — Планирую сходить на оба матча, обязательно слетать в Россию. Думаю, сейчас ваша сборная посильнее нашей команды. Но у Словакии сменился тренер, еще есть время поработать и прибавить.

Конечно, Хорватия — главный фаворит нашей группы. Да, у неё смена поколений, но у них достаточно квалифицированных футболистов, чтобы удержать команду на высоком уровне.

(Севастиан Терлецкий)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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