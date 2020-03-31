В сети появились фотографии новой формы сборной России

На портале Todo Sobre Camisetas появились фото домашнего и гостевого комплектов сборной России на сезон-2020/21.

Форма сборной России на сезон-2020/21. Фото Todo Sobre Camisetas

Форма сборной России на сезон-2020/21. Фото Todo Sobre Camisetas

Ранее стало известно, что презентация новой формы национальной команды к чемпионату Европу перенесена на неопределенный срок. Изначально предполагалось, что мероприятие состоится в середине марта 2020-го.