В сети появились фотографии новой формы сборной России
31 марта 2020, 19:35
На портале Todo Sobre Camisetas появились фото домашнего и гостевого комплектов сборной России на сезон-2020/21.
Форма сборной России на сезон-2020/21. Фото Todo Sobre Camisetas
Форма сборной России на сезон-2020/21. Фото Todo Sobre Camisetas
Ранее стало известно, что презентация новой формы национальной команды к чемпионату Европу перенесена на неопределенный срок. Изначально предполагалось, что мероприятие состоится в середине марта 2020-го.
NUEVO POST: Russia 2020-21 Home and Away Kits LEAKED https://t.co/cjr4i6htKv— Todo Sobre Camisetas (desde ?) (@EleteTSC) March 31, 2020
17 марта УЕФА объявил о переносе Евро-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля.
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