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В сети появились фотографии новой формы сборной России

31 марта 2020, 19:35
Форма сборной России на сезон-2020/21. Фото Todo Sobre Camisetas Форма сборной России на сезон-2020/21. Фото Todo Sobre Camisetas Форма сборной России на сезон-2020/21. Фото Todo Sobre Camisetas Форма сборной России на сезон-2020/21. Фото Todo Sobre Camisetas Форма сборной России на сезон-2020/21. Фото Todo Sobre Camisetas Форма сборной России на сезон-2020/21. Фото Todo Sobre Camisetas Форма сборной России на сезон-2020/21. Фото Todo Sobre Camisetas
Форма сборной России на сезон-2020/21. Фото Todo Sobre Camisetas
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На портале Todo Sobre Camisetas появились фото домашнего и гостевого комплектов сборной России на сезон-2020/21.

Форма сборной России на сезон-2020/21. Фото Todo Sobre Camisetas
Форма сборной России на сезон-2020/21. Фото Todo Sobre Camisetas
Форма сборной России на сезон-2020/21. Фото Todo Sobre Camisetas
Форма сборной России на сезон-2020/21. Фото Todo Sobre Camisetas

Ранее стало известно, что презентация новой формы национальной команды к чемпионату Европу перенесена на неопределенный срок. Изначально предполагалось, что мероприятие состоится в середине марта 2020-го.

17 марта УЕФА объявил о переносе Евро-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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