В официальных матчах за сборную больше Дзюбы забили только двое

В товарищеских матчах за сборную России Артем Дзюба забил только три мяча. В ворота шотландцев он забил 19-й и 20-й голы в официальных встречах и вышел на третье место по результативности.

Чаще соперников по отборочным и финальным стадиям крупных турниров огорчали только Александр Кержаков (22 раза) и Олег Блохин (21). 16 голов нападающий «Зенита» записал на свой счет в отборе чемпионатам Европы, три он забил на чемпионате мира, один — в Лиге наций. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры сборных СССР/СНГ/России в официальных матчах

Игрок ЧМ ЧЕ ОЧМ ОЧЕ Остальные Всего И Г И Г И Г И Г И Г И Г Александр Кержаков 4 1 4 0 25 11 24 10 - - 57 22 Олег Блохин 7 2 - - 18 6 20 6 11 7 56 21 Артем Дзюба 5 3 3 - 1 0 15 16 4 1 28 20 Владимир Бесчастных 4 1 1 1 16 9 13 7 - - 34 18 Роман Павлюченко - - 8 4 12 6 13 6 - - 33 16 Валентин Иванов 9 5 4 3 8 4 6 2 3 1 30 15 Андрей Аршавин - - 6 2 21 8 22 3 - - 49 13 Виктор Колотов - - 2 0 3 1 13 7 11 5 29 13

ЧМ — чемпионат мира, ЧЕ — чемпионат Европы, ОЧМ — отборочный турнир чемпионата мира, ОЧЕ — отборочный турнир чемпионата Европы, Остальные — Олимпийские игры, Лига наций, Кубок конфедераций.

«СЭ» ведет прямую трансляцию матча Россия — Шотландия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира