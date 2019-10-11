Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Сборная России

В домашних матчах за сборную Гильерме не пропускает

11 октября 2019, 00:33
Теги:

В московском матче против Шотландии (4:0) Гильерме сыграл на «ноль» и продлил сухую серию в домашних играх за сборную России. За 585 минут никому из соперников нашей сборной не удалось огорчить натурализованного бразильца на территории России. Зато в четырех гостевых встречах он пропустил шесть мячей. (Кирилл Бурдаков)

Домашние матчи сборной России, в которых играл Гильерме

Дата

Турнир

Город

Матч

Минуты

26.03.2016

ТМ

Москва

Литва — 3:0

45

11.10.2018

ЛН

Калининград

Швеция — 0:0

90

14.10.2018

ЛН

Сочи

Турция — 2:0

90

08.06.2019

ОЧЕ

Саранск

Сан-Марино — 9:0

90

11.06.2019

ОЧЕ

Нижний Новгород

Кипр — 1:0

90

09.09.2019

ОЧЕ

Калининград

Казахстан — 1:0

90

10.10.2019

ОЧЕ

Москва

Шотландия — 4:0

90

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Опрос

проголосовало: 29197
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче против Шотландии?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




Прямой эфир
Прямой эфир