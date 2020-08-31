УЕФА утвердил новый регламент матчей для сборных

Исполнительный комитет УЕФА утвердил принципы проведения матчей национальных сборных в случае обнаружения коронавируса у игроков, сообщает сайт организации.

Положительные результаты предматчевых тестов на COVID-19 могут привести к тому, что группы игроков или целые команды будут помещены на карантин и национальные ассоциации не смогут выставить команду на матч.

В случае помещения группы игроков на карантин встреча состоится, если в заявке останется минимум 13 футболистов, включая вратаря.

Если сборная не будет иметь возможности выставить на игру 13 футболистов, то матч может быть перенесен на резервную дату, которую установит УЕФА. Также организация имеет право перенести встречу на нейтральную территорию.

В случае невозможности переноса матча УЕФА засчитает поражение сборной, из-за которой встреча не была проведена. Если УЕФА придет к выводу, что ни одна из сторон не виновата в этой ситуации, то будет проведена жеребьевка результата матча. По ее итогам возможны три варианта: ничья 0:0, победа хозяев со счетом 1:0 или победа гостей со счетом 1:0.