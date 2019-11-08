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УЕФА поздравил Хиддинка с днем рождения

8 ноября 2019, 11:40
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Twitter УЕФА поздравил с днем рождения известного голландского тренера Гуса Хиддинка. Сегодня ему исполнилось 73 года.

Голландский специалист ранее тренировал сборную России и «Анжи». С российской сборной он стал бронзовым призером Евро-2008. Также он работал с ПСВ, «Фенербахче», «Валенсией», «Реалом», «Бетисом», «Челси», сборными Голландии, Кореи, Австралии, Турции, олимпийской сборной Китая.

Вместе с ПСВ он шесть раз выиграл чемпионат Голландии, четыре раза — Кубок страны, а также стали победителем Кубка европейских чемпионов. С «Реалом» он выиграл Межконтинентальный кубок, с «Челси» — Кубок Англии. Со сборными Голландии и Кореи он занял четвертое место на чемпионате мира.

Дополнительная информация

https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/1192717838638862341

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