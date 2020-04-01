УЕФА отложил все матчи своих турниров на неопределенный срок

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением. Он объявил о переносе всех матчей национальных команд, которые должны были состояться в июне 2020 года. Это игры чемпионата Европы-2020 у мужчин и встречи отборочного турнира Евро-2021 у женщин.

Товарищеские матчи также перенесены. Сборная России должна была провести две встречи против сборных Польши (2 июня) и Сербии (6 июня)

Финальный турнир чемпионата Европы среди юношей до 17 лет, запланированный на май 2020 года, отменен. Финальный турнир чемпионата Европы среди юношей до 19 лет, запланированный на июль 2020 года, перенесен на неопределенный срок.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 883 225 человек, умерших — 44 156, выздоровевших — 185 377.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.