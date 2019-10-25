У сборной России появился автобус со специальным дизайном. На нем изображены Дзюба, Черышев и Головин
У сборной России появился автобус с изображением игроков команды, сообщается в официальном Twitter сборной страны.
В числе прочих на нем изображены нападающий Артем Дзюба, полузащитник Александр Головин, полузащитник Алексей Миранчук, а также нападающий Денис Черышев.
Сборная России отобралась на Евро-2020, однако в группе I национальной команде еще предстоит сыграть два матча — 16 ноября с Бельгией и 19 ноября с Сан-Марино.
Недавно у нас появился красавец-автобус ?— Сборная России (@TeamRussia) October 25, 2019
Его сложно не заметить на улицах города, ведь специально для сборной России был разработан яркий, узнаваемый дизайн. Немецкая компания MAN торжественно передала автобус в Новогорске, и он очень понравился игрокам и тренерам нашей команды pic.twitter.com/PBxOTf6hSQ
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