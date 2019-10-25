У сборной России появился автобус со специальным дизайном. На нем изображены Дзюба, Черышев и Головин

Недавно у нас появился красавец-автобус ?

Его сложно не заметить на улицах города, ведь специально для сборной России был разработан яркий, узнаваемый дизайн. Немецкая компания MAN торжественно передала автобус в Новогорске, и он очень понравился игрокам и тренерам нашей команды pic.twitter.com/PBxOTf6hSQ