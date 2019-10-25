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У сборной России появился автобус со специальным дизайном. На нем изображены Дзюба, Черышев и Головин

25 октября 2019, 13:44
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У сборной России появился автобус с изображением игроков команды, сообщается в официальном Twitter сборной страны.

В числе прочих на нем изображены нападающий Артем Дзюба, полузащитник Александр Головин, полузащитник Алексей Миранчук, а также нападающий Денис Черышев.

Сборная России отобралась на Евро-2020, однако в группе I национальной команде еще предстоит сыграть два матча — 16 ноября с Бельгией и 19 ноября с Сан-Марино.

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