Вчера сборная России представила новую домашнюю форму

Яркие красные футболки с переливающимся узором должны принести удачу нашей команде на чемпионате Европы 2020 года. Экипировку от Adidas показали игроки сборной — спартаковец Зелимхан Бакаев и футболисты «Локомотива» — Гильерме, Алексей Миранчук, Рифат Жемалетдинов и Владислав Игнатьев.

Также на церемонии, которая состоялась в центре Москвы, присутствовал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Он рассказал, что лично выбирал понравившийся вариант.

— На чемпионат мира мы выбирали сами, что нам подходит, сейчас — такая же история. Принимали непосредственное участие в этом. Не может не нравиться то, что сами выбирали!

Разумеется, тренера спросили и о последних событиях, в частности — об ошибке основного вратаря сборной Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом».

— Я это называю недочет, — сказал Черчесов. — Видел Гильерме, он в хорошем настроении. А самое главное — не то, что случилось, а как он отреагировал на это, а отреагировал он идеально. Оставшийся отрезок матча он провел на высоком уровне, и никаких вопросов не было.

В ходе презентации ведущий Юрий Дудь попросил самого Гильерме рассказать о своей оплошности. Вратарь не смутился и ответил.

— Действовал слишком самоуверенно, у меня такие ошибки бывают, — сказал Гиля по-русски. — Самое главное, что команда не чувствовала от этого негатива. Мы очень хорошо отреагировали на гол, показали себя единым целым. Техническая ошибка. Я был очень уверенным, уже смотрел на Миранчука, чтобы начать атаку и забить, и забыл поймать мяч. Посмотрел этот момент в повторе минимум 20 раз...

Что касается Миранчука, то ему, разумеется, задали провокационный вопрос по поводу возможного будушего: Европа или «Зенит»?

Миранчук ответил: Европа.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира