Главный врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал состояние игроков национальной команды накануне матчей с Сербией и Венгрией в Лиге наций.

«У нас комментаторы, которые работают на матчах знают все и обо всем. Да, сейчас в сборной есть футболисты, которые переболели коронавирусом, и сами комментаторы ими восхищаются. По цифровым показателем никаких изменений нет. Все, кто переболел, находятся в таком же самом состоянии, в котором находились, например, год назад. Никаких проблем с работой легких нет.», — сказал Безуглов в интерью YouTube-каналу сборной России.

«Что касается всех игроков, то они тренируются в общей группе. Только закончилась тренировка, все игроки здоровы. Надеемся подойти к матчу с Сербией без потерь. Сейчас тренерский штаб вместе с медицинской группой старается подвести каждого в оптимальной форме к играм», — отметил Безуглов.

Сборная России готовится к матчам Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).