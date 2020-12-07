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«У нас есть должок перед Хорватией». Черчесов прокомментировал результат жеребьевки отбора на ЧМ-2022

7 декабря 2020, 21:47
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал жеребьевку отборочного турнира ЧМ-2022. Сборная России попала в группу Н с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

— Впервые за время работы нашего тренерского штаба в РФС мы не присутствовали непосредственно на месте проведения жеребьевки, а наблюдали за ней по телевидению, — сказал Черчесов в интервью пресс-службе сборной. — Это тоже новый опыт, но не меньшие эмоции и впечатления. Теперь что касается результатов.

Группа достаточно ровная и интересная. С Хорватией мы провели яркий матч на чемпионате мира-2018, и перед этой сборной у нас, что называется, есть должок. Там происходит смена поколений, появляются молодые интересные игроки. Очень важно, что хорваты стабильны, сыграны и представляют собой грозную силу как команда. Словакию и Словению пока не очень хорошо знаем, будем их пристально изучать. Команды непростые, в частности в «Легии» у меня выступал Ондрей Дуда, который сейчас основной футболист словацкой команды. Отмечу, что во всех трех этих сборных практически все играют в зарубежных клубах, что уже говорит о многом. Ни о какой недооценке не может быть и речи.

С Кипром мы дважды встречались в отборочном цикле чемпионата Европы-2020. Хорошо знаем его возможности, получился непростой для нас домашний матч. Ну и сборную Мальты тоже будем просматривать и изучать. Не могу сказать, плюс или минус, что перед жеребьевкой Россия оказалась в третьей корзине, так как неизвестно, что бы произошло бы, будь мы во второй. Возможно, пришлось бы соперничать с Германией. Также отмечу, что мы избежали сложных и длинных перелетов, что немаловажно с точки зрения логистики. В общем, ждем расписания игр и начинаем непосредственно готовиться к важнейшим отборочным матчам.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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