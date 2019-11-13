Торжок и Вышний Волочек не устояли перед журналистами
15:45
В рамках автопробега «Наши парни» из Москвы в Санкт-Петербург состоялись два товарищеских матча. Против команды российских спортивных журналистов выступили сборные Торжка и Вышнего Волочка — городов, которые лежали на пути автоколонны. В обеих встречах победу в упорной борьбе праздновали журналисты. Торжок уступил 1:2, Вышний Волочек — 3:4.
Автопробег приурочен к матчу Россия — Бельгия. (Дмитрий Зеленов)
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